Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale un ordine del giorno proposto da Grandi e Donati sull’intitolazione di strada o spazio pubblico ad Augustin Affi e Marco Colombaioni

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Intitolare una strada o spazio pubblico ad Augustin Affi e Marco Colombaioni”, (documento al link allegato) presentato da Nicola Grandi e Filippo Donati, rispettivamente capogruppo e consigliere di Viva Ravenna.

Sono intervenuti: Filippo Donati (Viva Ravenna), Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa), Marco Montanari (Pd), Giacomo Costantini, assessore al Turismo.

Augustin Affi e Marco Colombaioni persero la vita a distanza di pochi giorni nell’estate del 2011 nelle acque del nostro litorale per salvare alcuni bagnanti in difficoltà.

Il caso destò grande commozione oltre che scalpore per la vicinanza dei due eventi e, trascorsi i dieci anni necessari per poter procedere con l’intitolazione di una strada, i consiglieri comunali di Viva Ravenna, Filippo Donati e Nicola Grandi, hanno sottoscritto il documento poi approvato da Consiglio. Ravenna avrà dunque un luogo intitolato ai due.

Unanime il consenso del Consiglio comunale, ulteriormente sottolineato e rinforzato dalle parole dell’assessore Costantini che ha proposto (con il consenso di tutti i presenti) di creare uno spazio fisico nel quale poter poi ricordare tutti quelli che come Affi e Colombaioni siano stati in qualche maniera artefici di azioni di così grande coraggio, affinché il loro ricordo non vada perso e che i casi come il loro siano sempre di meno.