Segnalazioni di atteggiamenti incivili anche piazza Bernini

La questione del decoro urbano continua ad essere, purtroppo per la nostra bella città, di grande attualità: tante le lamentele, in diversi quartieri di Ravenna, di comportamenti personali del tutto inadeguati e irrispettosi, atteggiamenti che vanno a degradare luoghi di centrale importanza per la comunità.

Le ultime lamentele riguardano anche piazza Bernini, gemma verde situata nel quadrilatero formato dalle vie Bramante, Alberti, Vignola e Vanvitelli, punto nevralgico fra uffici e attività commerciali, che secondo alcuni cittadini non godrebbe del rispetto che merita: stando alle ultime segnalazioni, infatti, pare che taluni utilizzino lo spazio dietro all’edicola come wc all’aria aperta.

Si tratta di un comportamento altamente incivile e di totale noncuranza per la zona, per i cittadini che vi abitano e per coloro che frequentano l’area per le sue molteplici attività in essere.

Come viene evidenziato da più parti, Ravenna merita di più ed è responsabilità di ognuno di noi, ciascuno deve fare la propria parte per vivere nella città che desideriamo.