Progetto formativo gratuito di Moreno Group

MoreKnown Scuola di Vita e Impresa è un progetto formativo gratuito che nasce all’interno di Moreno Group, realtà imprenditoriale nata a Faenza e oggi radicata in tutto il territorio regionale. Il percorso è rivolto a tutti i giovani che hanno tra i 18 e 25 anni circa e si preparano ad abitare il mondo del lavoro, facendo scelte sicure e in linea con i propri talenti.

La prime edizioni hanno riscontrato un alto numero di adesioni e ottimi risultati da parte dei partecipanti ed è per questo che il Gruppo ha deciso di aprire le iscrizioni alla terza edizione che avranno termine a febbraio 2023 (o non appena raggiunto il numero massimo di partecipanti).

Obiettivo più ampio del progetto è quello di generare un impatto positivo su un target potenziale che può fare la differenza all’interno degli ecosistemi organizzativi. Moreknown Scuola di Vita e Impresa è un viaggio di consapevolezza che si alterna tra esperienze individuali e collettive incentivando i giovani protagonisti a raccogliere tutte le informazioni necessarie per realizzare il proprio futuro.

La scuola ha durata di tre mesi e si avvale di docenti specializzati, innovatori ed imprenditori che contribuiscono a rendere il percorso una vera esperienza di vita, d’ispirazione e di apprendimento. Il programma nasce in collaborazione con 2BHappy Agency e Innovazione 2020 e si suddivide in 3 moduli: dall’esplorazione della propria interiorità, alla messa a terra delle proprie idee, fino ad entrare attivamente nella vita e nel lavoro. Il gruppo sarà composto da 15 ragazzi e ragazze e la formazione si baserà su una didattica evoluta, flessibile ed efficiente. L’apprendimento è interattivo e divertente, caratterizzato da video, podcast, web, giochi e pratiche, lezioni in aula e on line meeting, impossibile annoiarsi. Le lezioni saranno per il 70% online e di apprendimento individuale mentre il restante 30% delle lezioni sarà live e di gruppo in aula virtuale o in presenza. Un aspetto molto importante è la libertà di gestione del percorso, in quanto l’apprendimento attivo si integra agilmente con impegni di studio o di lavoro.

Alla fine del percorso le competenze apprese saranno certificate: verranno rilasciati open badge in linea con il modello Europeo delle competenze Entrecomp e questo rappresenterà un oggettivo vantaggio curriculare.

Riporto di seguito le testimonianze di alcuni partecipanti alla scorsa edizione:

“Se ti senti inadeguato per un sogno che è troppo grande per te, o senti di non riuscire mai a portare a termine i tuoi progetti, fai questo corso. Investi 3 mesi della tua vita per avere del profitto esistenziale in tutta la tua vita!”

“Un percorso impegnativo, fuori dalla tua zona di comfort, per conoscere te stess*, crescere e migliorarti come persona a tutto tondo! Moreknown è una sfida continua, ma non preoccuparti, avrai accanto persone fantastiche pronte ad aiutarti! Abbi fiducia in te, ne varrà la pena.”

Per informazioni: www.moreknown.it / hello@moreknown.it