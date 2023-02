Presente anche la città ucraina di Ternopil

Sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi l’ospite d’onore alla cerimonia di Cervia Città Giardino, organizzata per martedì 30 maggio per riunire e ringraziare tutte le città italiane e straniere che partecipano alla tradizionale manifestazione, giunta alla 51esima edizione.

L’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha accolto con entusiasmo l’invito del sindaco Massimo Medri durante un incontro che si è svolto nei giorni scorsi nel capoluogo regionale.

L’evento del 30 maggio si svolgerà in viale Roma, nei pressi della Rotonda della Pace e anche quest’anno punterà i riflettori sul tema della pace tra i popoli e sul ripudio della guerra. La presenza del cardinale Zuppi sarà un notevole valore aggiunto per lanciare un messaggio di pace e solidarietà, in particolar modo nei confronti del popolo ucraino, da oltre un anno martoriato dalla guerra. Alla manifestazione Cervia Città Giardino, che ogni anno richiama oltre 50 realtà italiane e straniere, sarà presente anche la città ucraina di Ternopil in rappresentanza di tutta la nazione.

Intanto si stanno definendo i dettagli del ricco programma di Cervia Città Giardino 2023, che partirà nel week end del 27 e 28 maggio, per arrivare proprio all’evento del 30 maggio con il cardinale Zuppi.

Il sindaco Massimo Medri: “Siamo molto felici e orgogliosi che il il cardinale abbia accettato il nostro invito a partecipare alla manifestazione che più di ogni altra esprime l’apertura di Cervia verso il mondo e i nostri valori di pace, fratellanza e solidarietà. La sua presenza ci permetterà di sottolineare ancora una volta l’importanza dell’amicizia tra i popoli e sono sicuro che tutte le città che saranno qui avranno una significativa occasione di arricchimento da riportare nelle loro nazioni”.