Il sindaco Michele de Pascale ha espresso solidarietà alla giornalista Chiara Bissi del Corriere Romagna, insultata in un post pubblicato sul profilo facebook del consigliere comunale Filippo Donati in relazione ad un articolo da lei scritto.

“Avevo già espresso privatamente in mattinata la mia più assoluta solidarietà alla giornalista Chiara Bissi e al Corriere Romagna per le offese ricevute dal consigliere comunale di Viva Ravenna ed ex candidato Sindaco del centrodestra Filippo Donati, ma, a seguito della nota dell’ASER che mi chiama direttamente in causa, ritengo opportuno farlo anche pubblicamente.

Conosco il consigliere Donati da molti anni e mi sento sinceramente di consigliargli di cancellare questo brutto post e scusarsi per i tre insulti (“stronzate”, “merda”, “schifo”) concentrati in poche righe, rivolti ad una professionista dall’universalmente riconosciuta correttezza e serietà, che ha semplicemente esercitato il diritto di cronaca.

Il rapporto fra politica, soprattutto nel caso di chi esercita ruoli istituzionali anche a livello locale, e libera stampa è alla base della nostra democrazia e uscite come queste screditano tutti, offendono la dignità della stampa e non danno alcun contributo ai cittadini nel farsi una propria idea dei fatti e delle diverse posizioni che si confrontano”.

Solidarietà da parte del segretario Pd Lorenzo Margotti

Il segretario del PD di Ravenna, Lorenzo Margotti, è intervenuto in merito al post del consigliere comunale Filippo Donati che aveva insultato su Facebook la giornalista Chiara Bissi del Corriere Romagna.

“Come già espresso anche dal sindaco di Ravenna, esprimo la mia solidarietà e quella di tutto il PD a Bissi, stimata e competente giornalista. Le critiche sono sempre legittime ma devono prevedere toni adeguati e misurati. Quelli usati da Donati sono inaccettabili, a maggior ragione perché adoperati da una persona che riveste una carica pubblica. Sulla libertà di stampa si basa la nostra democrazia e non si dovrebbe mai dimenticarlo. Perciò voglio manifestare la nostra vicinanza alla redazione del Corriere per l’attacco subito. Trovo vergognose le parole utilizzate da Donati nei confronti di un articolo che riportava dei fatti, rispettando pienamente il diritto di cronaca”.