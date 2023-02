Il 24 febbraio bandiera ucraina esposta sulla facciata del municipio; il 27 febbraio presidio in piazzetta Dante

Il 24 febbraio 2022 la Russia invadeva l’Ucraina, portando indietro di decenni l’orologio della storia. Anche il Comune di Russi ribadisce la propria condanna verso ogni guerra, nella speranza che si apra al più presto una vera trattativa di pace. A un anno di distanza, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato per la Pace e le associazioni di volontariato, organizza un presidio, in programma lunedì 27 febbraio, alle ore 17, in piazzetta Dante.

Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione, della parrocchia, delle associazioni e dei sindacati.

“É necessario fermare tutte le guerre e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia. La mobilitazione della gente per la pace nelle piazze in questi giorni, deve essere ascoltata” fa sapere il Comitato per la Pace di Russi.

I cittadini sono invitati a partecipare e a portare la bandiera della Pace.