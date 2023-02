Riconfermati anche i Consiglieri Riccardo Montanari e Fabrizio Gradassi

A seguito del rinnovo deliberato dall’Assemblea ordinaria collegiale e della riunione di Consiglio Notarile, Ciro De Lorenzo è stato riconfermato Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna. Oltre al Dottor De Lorenzo, al suo secondo mandato, riconfermati anche i Consiglieri Riccardo Montanari e Fabrizio Gradassi.

Oltre a loro, il Consiglio è composto dal Segretario Francesca Perris, dal Tesoriere Alberto Gentilini e dai Consiglieri Edoardo Capasso, Alba Valentina Lannutti.

Già Magistrato del Tribunale di Ravenna, Ciro De Lorenzo ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Notarile dal 2008 al 2011. È stato componente della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato, autore di diverse pubblicazioni in materia giuridiche, relatore ad incontri di studio per Magistrati e Notai, e ha svolto attività di docenza nell’ambito di diversi master post-laurea, tra i quali quello per Consulenti Legali di Impresa, organizzato dalla Business School della Luiss. Negli ultimi anni si è dedicato alla formazione di giovani ravennati laureati in giurisprudenza.

