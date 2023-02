Avviso di garanzia anche per un ex vigile, inizialmente accusato di istigazione al suicidio

Avviso di garanzia con l’accusa di omicidio volontario in concorso per un ex vigile urbano di 53 anni e un uomo di 40 anni, accusati di essere i responsabili della morte del 64enne Domenico Montanari, macelliere faentino, trovato impiccato nel suo negozio il 26 luglio 2019.

Come riportato dai principali quotidiani locali l’indagine, coordinata dal Pm Angela Scorza, era partita inizialmente con l’accusa dell’ex vigile per istigazione al suicidio, poi si era sviluppata come morte come conseguenza di altro reato, in questo caso l’usura.

Nella ricostruzione della procura, sviluppata anche sulla base di bigliettini lasciati dal macellaio, al vigile erano state contestate anche una serie di truffe.

Ora un nuovo sviluppo, con l’avvio di garanzia per omicidio, partito in seguito a verifiche sugli apparecchi elettronici dei due indagati, che sono difesi dagli avvocati Gabriele Bordoni e Luca Donelli.