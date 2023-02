Le associazioni manfrede riunite sotto ‘Overall Faenza Multiculturale’ aderiscono alla giornata nazionale di azione Fermare le armi in Ucraina!

Venerdì 24 febbraio, dalle 18 alle 20,30. in piazza della Libertà a Faenza sit-in per fermare la guerra in Ucraina. Alle 20,45, al Circolo Prometeo, in vicolo Pasolini 6 si svolgerà l’incontro ‘Emergenza Ucraina un anno dopo’, di Francesco Privitera dell’Università di Bologna.