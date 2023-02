Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social

Ravenna piange la scomparsa di Luca Blanco, il “menestrello di viale Alberti”, in città la conoscevano quasi tutti per l’allegria che diffondeva cantando per le strade in sella alla sua bici e ballando in mezzo alle rotonde fra Ravenna, Punta Marina e Marina di Ravenna. Tantissimi i post e i messaggi di cordoglio sui social per salutare Luca, trovato morto martedì sera nel garage della sua abitazione, aveva 50 anni appena compiuti.