Un presidio per la pace in solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, promosso da una rete di associazioni del territorio, è in programma sabato 25 febbraio in piazza della Libertà a Bagnacavallo.

Alle 10 ci sarà un volantinaggio con bandiere della pace e cartelli.

Alle 16 poi il presidio, dal titolo “La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Fermiamo la guerra!”, riprenderà con voci e testimonianze per la pace.

Le associazioni promotrici invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

Organizza la Rete Restiamo Umani Bagnacavallo assieme a: Cgil provinciale, Coordinamento per la Pace, Arci Casablanca Villanova, Anpi, HumuSapiens, Amici di Neresheim, Comunicando, Caritas Parrocchiale, Libera contro le mafie, Jam Salam, Scout, Cif, Help for Family, Amici del Mozambico.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.