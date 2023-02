La manifestazione si è tenuta alla fiera di Rimini

La pizza senza glutine, alla parmigiana, del giovane Salvatore Battiloro, figlio d’arte, ha scalato il tetto del mondo. Alla fiera di Rimini, alla presenza del guru Gabriele Bonci, si è tenuto il Campionato del mondo ‘Pizza senza frontiere’ che conta tra gli ambassador vere star del forno. Tra le tante categoria anche quella riservata alla pizza senza glutine alla quale ha partecipato il faentino Salvatore Battiloro assieme al padre, Giuseppe, con una pizza alla parmigiana che si è classificata al secondo posto.

“Ho preparato -spiega Salvatore Battiloro- una pizza senza glutine con chips di melanzane, provola affumicata, pomodorini dorati e con una stracciatella aromatizzata al pesto alla genovese. Una pizza che ho voluto proporre ricordando i sapori di bambino quando mangiavo la parmigiana ‘bianca’ con provola e pesto alla genovese fatta da mia zia a Napoli”.

Appena 23enne Salvatore Battiloro lavora nell’azienda di famiglia molto conosciuta in città e da tempo si è specializzato nella pizza senza glutine. Tra le tante iniziative che Salvatore porta avanti in città ci sono i workshop gratuiti tenuti, nei mesi passati, per giovani con disabilità per poterli avvicinare al mondo del lavoro così da poter apprendere un mestiere e avviarli verso un percorso di autodeterminazione.