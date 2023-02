Erano sottopeso di ben 10 kg e con diverse ferite infette: il proprietario, un 32enne, è stato denunciato dalla Polizia locale

Nei giorni scorsi, dopo una denuncia presentata dall’associazione animalista Enpa, gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria del Comando della polizia locale dell’Unione della Romagna faentina sono intervenuti in una proprietà condominiale in centro a Faenza all’interno della quale era stato ricavato un piccolo recinto dove si trovavano due cani di razza pitbull.

I vigili, durante il sopralluogo, hanno costatato le condizioni nelle quali si trovavano gli animali che, in forte stato di patimento e con visibili ferite, senza acqua né cibo, si aggiravano in quel piccolo fazzoletto di terra tra i loro stessi escrementi rimasti lì da settimane e altro materiale potenzialmente pericoloso per la loro incolumità.

Proprietario dei due esemplari di pitbull, Django e Nelson, questi i loro nomi, un 32enne residente in città che è stato denunciato per maltrattamento di animali. I cani, che dopo il sequestro, affidati in custodia al canile comunale di Faenza, sono poi stati affidati alle cure di un veterinario il quale ha evidenziato un forte stato di malnutrizione, entrambi erano sottopeso di dieci chili e presentavano diverse ferite infette.

A tal proposito la polizia locale rivolge un appello a chi dovesse imbattersi in casi di cani maltrattati, invitando a denunciare eventuali casi al Comando di via Baliatico o alla sezione faentina dell’Enpa.