l’incidente tra Cotignola e Barbiano

Verso le ore 14 in via San Giovanni, tra Cotignola e Barbiano due veicoli si sono scontrati frontalmente e hanno terminato la loro corsa entrambi nello stesso fosso. A bordo di una Citroen Xsara Picasso un uomo di 56 anni, mentre sulla Toyota Yaris viaggiava una ragazza di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli, mentre il personale del 118 è intervenuto con due ambulanze e elicottero, che hanno provveduto a trasportare i feriti all’ospedale di Ravenna entrambi con codice di media gravità. Sul posto la polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge.