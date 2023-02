Modifica sperimentale per la stagione 2023, l’assessora al Commercio Annagiulia Randi: ”Si tratta di una decisione condivisa con gli operatori per migliorarne la fruizione e l’accessibilità”

In via sperimentale, nella prossima stagione estiva 2023, il mercato che si svolge di domenica a Porto Corsini verrà spostato da largo Sirotti a via Po e piazzetta limitrofa.

La decisione è frutto di un percorso di concertazione largo e partecipato con le associazioni di categoria, il consiglio territoriale, la Pro loco e gli stessi operatori commerciali.

“Si tratta di una scelta opportuna – spiega l’assessora al Commercio e al Porto Annagiulia Randi – per dare migliore visibilità al mercato, che, trasferendosi in una zona centrale, diventa maggiormente accessibile e fruibile da residenti e turisti. D’altro canto sarà possibile migliorare il transito per i mezzi da e per il terminal crociere e alleggerire il traffico domenicale. La decisione è altresì utile per contribuire alla riqualificazione dello scalo ravennate che entro il 2024 si prepara a diventare l’home port sull’Adriatico, in grado di accogliere 300 mila passeggeri l’anno con conseguenti positive ricadute sull’economia locale. Mi preme ringraziare quanti hanno partecipato ai numerosi incontri effettuati condividendo gli obiettivi e consentendo di raggiungere questo risultato”.

Per quanto riguarda l’intero organico del mercato si procederà alla riassegnazione dei posteggi sulla base di una graduatoria che verrà predisposta considerando come parametro fondamentale la maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio e, a parità di anzianità, sulla scorta della maggiore anzianità di attività dell’azienda su area pubblica documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al titolare con le modalità dell’autocertificazione.

Il mercato in via Po e piazzetta limitrofa si svolgerà nel periodo 21 maggio – 17 settembre, di domenica, dalle 5 alle 15.