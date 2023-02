L’incidente è avvenuto alle porte di Faenza poco prima delle 13 di martedì 28 febbraio

C’è probabilmente una mancata precedenza all’origine dello schianto avvenuto oggi, martedì 28 febbraio, all’incrocio tra via Biancano e via Merlaschio, nelle prime campagne a valle. A entrare in collisione due vetture, una Ford Kuga e una Fiat 500. Dopo l’allarme, sul posto personale del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la pattuglia del Nucleo Infortunistico della polizia dell’Unione della Romagna Faentina, intervenuta per i rilievi di legge. Cinque le persone, tutte con codici di media gravità, trasportate ai reparti di pronto soccorso degli ospedali di Ravenna e Cesena.