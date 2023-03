Circa 200 le telefonate ai ‘nonnini’ di Castello

Nel 2020 ha preso il via progetto ‘Buongiorno Telefono Amico’ iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con il Tavolo Sociale e rivolto agli over 75, per restare in contatto con gli anziani della cittadina lungo la via Emilia per raccogliere eventuali richieste e non farli sentire soli.

Da giugno 2022 i volontari hanno effettuato circa 200 telefonate; dall’altra parte dell’apparecchio, quasi sempre, hanno risposto i figli che in questo modo hanno fatto da filtro.

Secondo un primo bilancio la popolazione anziana di Castel Bolognese è in maggioranza in buona forma; tante le persone ultraottantenni o ultranovantenni che vivono da sole, ancora autonome nella gestione della loro vita, con una grande voglia di vivere e il desiderio di essere parte integrante della comunità.

Spesso, dove i problemi di salute e autogestione diventano più importanti, sono i figli o altre persone di famiglia a farsene carico, occupandosene in prima persona o avvalendosi del supporto di personale adeguato per assicurare il benessere di genitori, nonni e suoceri.

Col passare dei mesi risulta evidente una maggiore serenità rispetto alle problematiche legate al covid, e le vaccinazioni, che quasi tutti hanno completato, fanno sentire più al sicuro.

Alcune signore hanno segnalato difficoltà che sono state riportate agli uffici competenti, i quali hanno poi cercato di rispondere al bisogno.

In qualche caso pesa più la solitudine rispetto alle malattie, e proprio la possibilità di interagire anche per pochi minuti viene molto apprezzata.

La volontaria è rimasta piacevolmente colpita dal fatto che, nel 99% delle telefonate, dopo aver spiegato il motivo del contatto volto unicamente ad una attenzione diretta alla singola persona da parte dell’Amministrazione Comunale, tutti hanno ringraziato infinitamente per l’interesse dimostrato ad una popolazione che, ingiustamente, spesso viene lasciata ai margini creando disagio per la sensazione di abbandono e inutilità.

L’amministrazione coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone coinvolte nel servizio e ricorda che le telefonate vengono fatte una volta alla settimana dal numero 0546 655866.