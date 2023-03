Nonostante il regolare permesso per la detenzione, la carabina da caccia è stata sequestrata

La Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha denunciato un 53enne per omessa custodia di arma da fuoco e munizioni.

Gli agenti del Comando di via Baliatico, infatti, nel corso di normali controlli sul possesso di armi da fuoco sul territorio, hanno ritenuto che il faentino, malgrado fosse in possesso dei regolari permessi per la detenzione di un fucile da caccia, non lo custodisse però con le minime cautele da adottare per evitare che questo venisse usato da altri in maniera impropria.

Dopo il sequestro dell’arma, una carabina da caccia semiautomatica calibro 12, il proprietario è stato denunciato per omessa custodia di arma da fuoco e munizioni. L’uomo è anche stato segnalato anche alla Prefettura di Ravenna per procedere alla revoca della licenza di caccia.