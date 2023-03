Recuperato e portato in clinica a Russi

“Ieri sera intorno alle 21 un gatto incidentato è stato recuperato e portato in clinica a Russi. È stato trovato nel parcheggio della chiesa di San Bernardino. Era dentro una bacinella ‘lurida’ posizionata sotto al cestino dell’immondizia. Come un rifiuto” questa la denuncia di Enpa sezione di Lugo.

“È un gesto crudele e disumano – scrive Enpa – compiuto da qualche imbecille che non ha anima. Andrebbe denunciato subito ma noi sappiamo già che nessuno avrà visto nulla. Nessuno lo riconoscerà, San Bernardino non è molto popolata ci si dovrebbe conoscere tutti ma in questi casi tutto tace”.

“A questo si aggiunga un altro episodio molto spiacevole avvenuto ieri mattina in via Acquacalda a Lugo di fronte alla farmacia della Rocca. Un gatto deceduto è stato notato da alcuni gruppetti di giovani che anziché allertare il recupero hanno iniziato a fare dei selfie divertiti. Non c’è da aggiungere altro”.