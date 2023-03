A cura dell’associazione Cuore e Territorio grazie alle offerte raccolte durante il funerale di Luca Blanco

Le onoranze funebri Domenichini, le quali hanno scelto spontaneamente di occuparsi economicamente dell’ultimo saluto a Luca Blanco, noto a tutti come il “menestrello di viale Alberti”, hanno organizzato anche una colletta durante il funerale: il ricavato è stato devoluto all’associazione Cuore e Territorio, che da anni collabora con Ravenna24Ore.it, la quale si è impegnata nell’acquisto di un defibrillatore, con targa dedicata al tanto amato Luca, destinato all’area di viale Alberti, una delle zone più scosse dalla notizia della scomparsa del “menestrello” che era solito animare le strade del quartiere intonando le sue allegre canzoni.

L’area di viale Alberti si arricchirà dunque di un altro punto per la prevenzione cardiologica grazie all’associazione Cuore e Territorio che da anni, insieme a Ravenna24Ore.it, realizza numerosi progetti a favore della comunità e del benessere dei cittadini: dalle iniziative contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole a quelle contro il gioco d’azzardo e contro le dipendenze, dall’impegno profuso durante l’emergenza pandemica da Covid-19 e la guerra in Ucraina, dalle raccolte fondi per chi è in stato di necessità al sostegno e alla solidarietà ai più deboli.