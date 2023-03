Nella mattinata di martedì 7 marzo l’iniziativa congiunta di Fp Cigl, Cisl Fp e Uil Fpl di fronte alla sede di Ausl Romagna in via de Gasperi a Ravenna

Questa mattina, martedì 7 marzo, il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha partecipato al presidio organizzato dai sindacati Fp Cigl, Cisl Fp e Uil Fpl a difesa della sanità pubblica, svoltosi di fronte alla sede di Ausl Romagna in via de Gasperi a Ravenna.

“Ho aderito convintamente al presidio organizzato dalle categorie della funzione pubblica dei sindacati confederali, che chiedono maggiore attenzione a difesa della sanità pubblica – dichiara il sindaco -. Da molto tempo il Consiglio comunale di Ravenna, anche attraverso un Ordine del giorno approvato, ha lanciato l’allarme rispetto al finanziamento della sanità pubblica. Si tratta di un appello che in nessun modo può essere tacciato di strumentalità politica, in quanto è rivolto a un governo, questo, che purtroppo si sta muovendo in assoluta continuità con il governo Draghi rispetto al tema del definanziamento della sanità pubblica. È un appello rivolto anche alla Regione Emilia-Romagna che da una parte deve alzare i toni, insieme alle altre regioni e a prescindere dagli schieramenti, per chiedere al governo di aumentare le risorse, dall’altra, deve mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di evitare una drastica riduzione di personale e un peggioramento dei servizi. Discuteremo di sanità anche oggi pomeriggio in Consiglio comunale e nei prossimi giorni intraprenderemo altre iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori politici su questo tema fondamentale. Il nostro sistema sanitario, tra sottofinanziamenti e assenze di personale, sta andando a sbattere: è arrivato il momento di reagire con forza e far comprendere che non si può andare avanti così”.