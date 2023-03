Richiesto un intervento immediato di cattura straordinaria

Allarme conigli nelle campagne di Cotignola. A segnalare la presenza massiccia di roditori non autoctoni che stanno provocando ormai da diverse settimane danni a campi e colture è Coldiretti Ravenna attraverso la voce dell’agricoltore Ivan Peroni, titolare della Peroni Società Agricola i cui fondi insistono su via Gaetana e la vicina frazione di San Severo.

“Una numerosa colonia di conigli sta letteralmente distruggendo i nostri campi e vigneti – racconta il coltivatore – causando danni ingenti non solo alle colture ma anche ai fossati adiacenti, tutti rifatti alcuni anni fa e ora ridotti a dei colabrodo, nonché alle arginature del fiume Senio, mettendo quindi, di fatto, anche a rischio la stabilità delle stesse, con evidenti problematiche per la tenuta idrogeologica del territorio”.

I conigli, probabilmente abbandonati in zona, si sono riprodotti in grande numero – come si legge in una nota di Coldiretti – passando rapidamente da 200 a circa 500 esemplari che hanno invaso i terreni coltivati, diventando non solo un vero incubo per gli agricoltori ma anche per i tanti anziani che in zona coltivano orti: “Purtroppo da ormai due mesi – spiega Peroni – i nostri campi, a causa delle gallerie scavate da questi animali, sono divenuti dei gruviera, con danni agli apparati radicali del frumento e del vigneto, attualmente nella delicata fase di ripresa vegetativa”.

Al fine di trovare una soluzione efficace alla problematica divenuta ormai insostenibile, l’agricoltore, attraverso Coldiretti Ravenna, ha segnalato la complessa situazione all’amministrazione comunale, alla Polizia provinciale, ad Arpaer e all’ufficio Caccia dello STACP di Ravenna sollecitando un intervento immediato di cattura straordinaria dei conigli con ristoro dei danni patiti.