Ingenti danni a un’auto, la cui ruota è stata inghiottita dalla “buca” apertasi sulla Ss 16 all’altezza del Consar. Difficoltà per la gestione del traffico, già congestionato dai lavori

Grave pericolo e pesanti danni a un’auto, ma per fortuna nessun ferito, nella mattinata di oggi, martedì 7 marzo, quando, attorno alle 9, nell’asfalto della Ss 16 Adriatica, nel tratto all’altezza della Consar, si è aperta una vera e propria voragine.

La buca, di circa un metro di lunghezza e soprattutto di profondità, apertasi nella corsia interna della carreggiata Nord, ha inghiottito la ruota anteriore di un’auto, che ha subito ingenti danni. Scampato pericolo invece per il conducente della vettura, rimasto illeso.

Difficoltà per la gestione del traffico, già congestionato dai lavori che in quel tratto vedono chiuse le carreggiate esterne in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuto, assieme agli agenti della Polizia Locale di Ravenna, il personale di ANAS, che ha messo in sicurezza l’area costringendo le auto in transito a tornare per alcuni metri sulla carreggiata esterna, quella precedentemente chiusa per lavori.