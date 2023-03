realizzate per aumentare l’accessibilità alla rete di trasporto pubblico locale

ll Comune di Conselice e l’azienda Unigrà, con la collaborazione dell’Agenzia mobilità romagnola e della Provincia di Ravenna, hanno realizzato due nuove piazzole di attesa per l’autobus, lungo la strada provinciale 59 Gardizza.

Le piazzole sono state realizzate per aumentare l’accessibilità alla rete di trasporto pubblico locale e ospiteranno due nuove fermate delle linee extraurbane: la 177 (Lavezzola – Lugo – Faenza e ritorno) e la 178 (Lugo – Lavezzola e ritorno).

Le nuove fermate, attive a partire da aprile 2023, consentiranno di fatto l’utilizzo del servizio di Tpl da parte dei dipendenti e visitatori dello stabilimento Unigrà di via Gardizza, proponendosi come alternativa al trasporto privato.

Il responsabile per la mobilità di Unigrà, Massimo Fiori, che ha creduto fortemente nel progetto fino alla sua realizzazione, auspica che «le fermate del Tpl diventino un piccolo polo della mobilità aziendale, economico, sostenibile e sicuro da e verso lo stabilimento» e porge, insieme alla proprietà di Unigrà, un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale di Conselice per aver provveduto a fornire la pensilina di riparo utenti.

«Un’azienda delle dimensioni di Unigrà muove ogni giorno centinaia di persone – ha sottolineato la sindaca Paola Pula -. Poter dare loro l’opportunità di spostarsi con un mezzo pubblico può avere dunque un’importante ricaduta positiva sul traffico e sull’ambiente, riducendo la quantità di mezzi inquinanti in circolazione. Si tratta di un piccolo, ma significativo investimento nel quale il bene comune e l’interesse pubblico coincidono con quello privato».

Il transito delle due linee si è reso possibile grazie all’allargamento della Sp 59 Gardizza, che servono diversi Comuni della Bassa Romagna (Cotignola, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice), potendo così servire meglio anche gli abitati Giovecca e Frascata, che nel periodo invernale scolastico hanno visto raddoppiare il numero di transiti dei bus (passando da 7 a 14 coppie di corse al giorno), mentre nel periodo estivo, in cui non sono presenti le corse con validità scolastica, si è passati da 2 a 8 coppie di corse al giorno in transito a Frascata e Giovecca.

«L’adeguamento della Sp 59 Gardizza recentemente completato dalla Provincia di Ravenna ha consentito di razionalizzare i tracciati del trasporto pubblico locale servendo in modo più capillare l’intera zona – sottolinea con soddisfazione il consigliere provinciale Nicola Pasi con delega a Infrastrutture e trasporti -. La sinergia concretizzatasi tra Agenzia mobilità romagnola, Comune di Conselice e azienda Unigrà è in tal senso un esempio molto virtuoso di come più soggetti possano insieme contribuire attivamente qualificare un servizio pubblico di primaria importanza».