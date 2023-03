Le offerte dovranno giungere entro le 12 del 7 aprile 2023

Il Comune di Bagnacavallo intende procedere all’affidamento in concessione di una porzione del parco pubblico di via Tarroni per lo svolgimento di attività e discipline di carattere cinofilo, con contestuale affidamento del servizio integrativo di pulizia e manutenzione dell’attigua area destinata allo sgambamento cani e di una residua porzione del parco.

Via Tarroni si trova nella zona artigianale/industriale a est del centro abitato di Bagnacavallo.

Il relativo bando, al quale possono partecipare sia associazioni che privati, è pubblicato sul sito web del Comune dove è a disposizione tutto il materiale utile.

Le offerte dovranno giungere entro le 12 del 7 aprile 2023.

«Il nuovo bando – spiega l’assessora ad Ambiente e Gestione del territorio Caterina Corzani – riguarda il servizio di attività sportiva cinofila, di educazione cinofila e di rispetto degli animali in via Tarroni: un’attività che in passato ha avuto un’esperienza positiva e che contiamo di riaffidare, anche in un’ottica di vitalità di una parte dell’area cittadina. Verranno valutati i progetti che, oltre alla disponibilità alla manutenzione di tutta l’area, proporranno un progetto di promozione di un corretto rapporto con l’animale ed eventuali collaborazioni specialistiche con medici veterinari ed esperti del settore.

Confidiamo diventi un luogo bello per gli amici a quattro zampe, utile alla loro cura e un luogo di incontro e di socializzazione per i proprietari.»