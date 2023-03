Il 10 marzo ricorre il 151° anniversario della morte

Nel 151° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini (10 marzo 1872), questa mattina è stato reso omaggio alla sua figura con la deposizione di una corona sotto al monumento a lui dedicato, lungo lo scalone del municipio. Erano tra gli altri presenti rappresentanti della Fondazione Ravenna Risorgimento, dell’Associazione mazziniana italiana e dell’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini.

“In questo 151° anniversario – sottolinea il vicesindaco Eugenio Fusignani – voglio ricordare Mazzini soprattutto per il suo apostolato laico a favore del progresso morale e civile degli italiani e, più in generale, dell’umanità. Così come per la sua straordinaria visione di una moderna democrazia repubblicana italiana e di un’Europa federale: l’Europa dei popoli, per la cui compiuta realizzazione dobbiamo ancora impegnarci molto. In questo difficile momento invito quanti hanno a cuore questa visione, nel ricordo del pensiero e dell’azione di un maestro come Giuseppe Mazzini, a tenere alto il suo insegnamento”.