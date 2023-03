universale simbolo della lotta alla violenza sulle donne

A Santa Maria in Fabriago, nel pianerottolo di accesso al centro civico, dall’8 marzo c’è una panchina di un bel rosso vivace. Sopra si può leggere la dedica da parte di Idarico e Franco a tutte le donne e alcune righe di Frida Khalo: “Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”. Nella frazione di Santa Maria in Fabriago con Viola e Bordocchio, dall’estate scorsa è nata una proficua collaborazione fra la Consulta del paese la nascitura associazione Amici di Fabriago SPA ; ne sono esempio alcune fortunate iniziative quali : la cena al castello, la Festa di Natale in piazza, la festa de Lun Lov, e di Lôm a Merz .

L’organizzazione di questi eventi ha riacceso l’antica amicizia tra Idarico e Franco. Idarico 70 anni, ha girato il mondo con il suo fedele camion, si rende ancora disponibile per alcuni viaggi ma si dedica volentieri all’attività di nonno oltre che al bricolage e alla falegnameria, Franco, 71 anni, dopo una vita lavorativa di organizzazione/ gestione di centri commerciali ora dedica il suo tempo al giardinaggio, al restauro e alle manutenzioni. Idarico e Franco hanno in comune curiosità, volontà, capacità manuali e tecniche. Dalle loro competenze e dalla loro amicizia, con materiali di riciclo, sono nati l’albero di Natale in legno e ora la panchina rossa, universale simbolo della lotta alla violenza sulle donne e in occasione dell’8 marzo dedicata a tutte le donne della comunità.