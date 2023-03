Medico di chiara fama, era Presidente del Lions Club Milano Marittima 100, Presidente e Fondatore della onlus So.San.

La comunità Italiana Lionistica e la comunità Ravennate rimane attonita e addolorata per l’improvvisa scomparsa del Dott. Salvatore Trigona, avvenuta ieri sera, 10 marzo.

Medico di chiara fama, Trigona era Presidente del Lions Club Milano Marittima 100, Presidente e Fondatore della onlus So.San., organizzazione lionistica che promuove la sanità verso chi ne ha bisogno con progetti Lions e utilizzando prevalentemente professionalità Lions.

Dalla sua nascita la So.San. ha sviluppato la propria attività nei paesi in via di sviluppo avvalendosi di medici italiani soci Lions, i quali si sono resi disponibili per recarsi in paesi lontani con necessità di supporto sanitario quali Haiti, Ecuador, Brasile, Burkina, Etiopia, Tanzania, Malawi, Madagascar, Afghanistan, India, Albania, Togo, Cameroun, Uganda. Attualmente sono attive missioni in Marocco e in Moldavia. Da qualche anno in Italia, poiché la crisi economica non consente l’ac­cesso alle cure dei “nuovi poveri”, la So.San. ha affiancato le istituzioni nell’assistenza gratuita ai bisognosi, creando Centri Medici a Bari, ad Acquaviva delle Fonti, a Trani, a Paternò, a Viareggio, a Tombolo e a Cervia.

All’inizio di questo è stato portato avanti un protocollo d’intesa tra So.San Distretto Lions Yb e USMAF (Ministero della salute) su Pantelleria (sbarco migranti), che è tuttora in atto con grande plauso delle autorità e degli isolani.

La scomparsa del Dott. Salvatore Trigona lascia alla Comunità Lions Italiana un patrimonio da proteggere e far crescere.

La salma del Dott. Salvatore Trigona sarà alla camera mortuaria dell’Ospedale di Cervia da domani. Il funerale avrá luogo lunedì prossimo, 13 marzo, con partenza dalla camera mortuaria dalle 14.30 e la funzione nel Duomo di Cervia alle ore 15.