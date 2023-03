Controlli della Polizia locale in zona via Baiona a Ravenna

Gli agenti della Polizia locale appartenenti all’ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante, durante un controllo in via Canale Magni, zona via Baiona, a Ravenna, dove erano stati segnalati transiti vietati ai veicoli oltre le 8 tonnellate, ha accertato il transito vietato nei confronti di un autotrasportatore residente nel padovano.

Dal controllo dei dati, con l’utilizzo del police controller, la Polizia locale ha appurato un non corretto inserimento della carta tachigrafica. Oltre alla violazione per divieto di transito il conducente del mezzo pesante si è visto notificare ulteriori 3 sanzioni, per un importo complessivo di 2.685 euro, per non avere inserito, pur avendo circolato, in tre diverse giornate, la carta tachigrafica. Oltre alla sanzione al conducente è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.