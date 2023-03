Le raccomandazioni del dott. Giuliano Montalto, Direttore Sanitario della Clinica veterinaria San Gaetanino

Sono giunte in questi giorni diverse segnalazioni della presenza di processionarie del pino (insetti nocivi per la nostra salute) nel Ravennate; questa settimana infatti, Azimut spa, titolare del contratto di disinfestazione del territorio comunale, procederà con gli interventi di localizzazione e asportazione meccanica dei nidi dalle piante infestate di competenza pubblica (aree verdi, bordi stradali, eccetera). Si raccomanda quindi la massima attenzione a tutti i cittadini, soprattutto a coloro che passeggiano con bambini o con il loro amico a quattro zampe.

Come riconoscerle

Si tratta di un lepidottero, somigliante a un millepiedi ricoperto di peli, facilmente riconoscibile in quanto gli esemplari si muovo in fila indiana, come in una processione (è infatti da questo sistema di marcia che prendono il nome).

La loro “arma” sono i peli, i quali possono facilmente attaccarsi a pelle e mucose, provocando infiammazioni, dermatiti e reazioni allergiche di varia entità, sia per esseri umani che per animali, soprattutto per cani e cavalli i quali stanno spesso col muso a terra aumentando quindi la probabilità di entrare in contatto con le processionarie.

“Nel periodo primaverile – ci spiega il dott. Giuliano Montalto, medico veterinario presso la Clinica Veterinaria San Gaetanino – le processionarie infestato gli alberi, come Pini e Querce, e diventano pericolose per i nostri animali domestici, in quanto presentano un corpo urticante in grado di causare gravi lesioni se leccate o ingerite”.

“I primi sintomi che si osservano – afferma il dott. Montalto – sono rappresentati da una grave scialorrea (intensa salivazione), gonfiore della lingua e delle ghiandole salivari.

Spesso l’edema e la necrosi dei tessuti che tali insetti possono creare, sono alla base della perdita della lingua o di lesioni alle labbra.

Tali menomazioni rendono difficile, se non impossibile per gli animali, la possibilità di bere ed alimentarsi.

Fondamentale – conclude – risulta un intervento tempestivo del veterinario, con lavaggio del cavo orale, somministrazione di cortisone endovena e protettori gastrici in caso di ingestione della processionaria”.

Consigli del Comune di Ravenna

Alcuni consigli pubblicati sul sito del Comune di Ravenna:

evitare di sostare in prossimità delle piante o delle aree infestate;

evitare di asportare i nidi con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni, in quanto si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente presenti all’interno;

evitare di raccogliere le larve anche se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in quanto gli aculei, estremamente leggeri, potrebbero facilmente liberarsi nell’aria;

tenere sotto controllo bambini e animali domestici, spesso incuriositi da queste larve dal comportamento gregario;

consultare un medico nell’eventualità di contatto con gli occhi, inalazione o ingestione dei peli urticanti

nel periodo del verificarsi delle processioni a terra, per diminuire il rischio dovuto ai peli urticanti di queste larve, si può procedere alla loro bagnatura con acqua calda sopra i 60°. In questo modo viene disattivato l’effetto urticante dei peli e si potrà procedere più tranquillamente alla raccolta e distruzione delle larve.

