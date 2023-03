Occhi puntati sul relatore d’eccezione, Dr. Giorgio Noera

Cuore e Territorio al congresso internazionale SIT 2023 – (International Bologna Consensus Assembly on Telemedicine Ratio Ethica et Ratio Technica: Concerting Governance, Research and Innovation for One Health) che si è tenuto a Bologna Il 10 e 11 marzo 2023.

Occhi puntati sul relatore d’eccezione, DR. GIORGIO NOERA, Cardiochirurgo I° operatore secondo Clinical Competence D.Lgs 150/09, Dirigente di II° livello Dipartimento di Medico- Chirurgico, Unità di Chirurgia Cardio- toracica, Ospedale di Alta Specializzazione Maria Cecilia, Hospital GVM Care & Research Cotignola (Ra) Presidente Spin out Accademico Health Ricerca e Sviluppo Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Responsabile Piani di Ricerca Militare e Convenzione per Progetti Strategici duali militari- civili e industriali Segreteria Generale della Difesa Ministro della Difesa e Agenzie Industrie Difesa.

Un intervento quello del professore Noera che ha ripercorso gli albori della telemedicina partita e sviluppatasi nell’ambito della medicina militare e che invece stenta ad espandersi nella medicina “civile” . Eppure la guerra in Vietnam prima e il terrorismo poi hanno insegnato che oggi ci si confronta con le “guerre” asimmetriche e cioè la salute della popolazione diventa l’obiettivo strategico delle guerre asimmetriche per inginocchiare la popolazione e rubare risorse alle forze di polizia o al fronte. Dopo la seconda guerra mondiale si sono sviluppati tutti i sistemi di sicurezza per la popolazione e la velocità di risposta agli eventi catastrofici bellici o di causa naturale. Pertanto nell’aggregazione europea lo sviluppo di telemedicina è stato uno degli obiettivi principali su cui puntare gli investimenti per la ricerca speciale nazionale di ricerca militare. Da qui la telemedicina da campo utilizzata in Iraq e la necessità di telecomunicazione nei teatri operativi. La vita civile è un teatro operativo più complesso per il semplice motivo che hai migliaia di informazioni che andrebbero trasmesse condizionate ad una risposta, pertanto la velocità di comunicazione corrisponde ad una velocità di risposta a qualsiasi evento. Ecco che il controllo di questa situazione diventa un teatro operativo per le emergenze, le urgenze o qualsivoglia intervento nella vita civile. La lezione è proseguita in un crescendo di attenzione da parte del nutrito pubblico. Ci auguriamo presto di ascoltare il Professor Noera in un convegno organizzato a Ravenna per parlare di telemedicina e cyber sicurezza.