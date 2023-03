potranno funzionare in entrambe le direzioni di marcia

L’Amministrazione comunale di Russi, al fine di aumentare i livelli di sicurezza delle strade e ridurre l’incidentalità dovuta alla trasgressione dei limiti nel centro abitato (ove vige il limite dei 50 Km/h) o in altre zone particolarmente critiche, ha disposto l’installazione di tre ulteriori box dissuasori-rallentatori di velocità.

I box, facilmente riconoscibili per forma e colore ed opportunamente presegnalati, potranno ospitare la True Cam, utilizzata per la misurazione della velocità ed il Targa System, mediante il quale vengono individuati i veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione.

A seconda dei casi, potranno funzionare in entrambe le direzioni di marcia, in presenza di un operatore, ma anche senza la contestazione immediata. Le nuove postazioni sono state installate, anche in seguito ad altrettante segnalazioni e richieste inoltrate dai cittadini, a Russi in Via Cacciaguerra, nel tratto di Via Faentina Sud compreso tra le intersezioni con Via Cantagallo e Via T.Rasponi ed in Via Faentina Nord dopo l’intersezione con Via Gallignani.