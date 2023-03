8 eventi internazionali per discutere del futuro dell’Europa e coinvolgere i più giovani

Anche il Comune di Russi, insieme ad altri sette partner provenienti da Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna, prende parte al progetto europeo PROGRESS_EU.

Si tratta di un percorso inserito nell’ambito del programma di finanziamento CERV lanciato dalla Commissione Europea per promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali. Il progetto mira infatti a focalizzare il dibattito sul futuro dell’Europa e a indagarne il funzionamento con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza gli elementi necessari per essere attori pro-attivi nelle rispettive società. A tale scopo sarà creata una rete di città in cui ogni partner avrà il compito di organizzare un evento internazionale che coinvolga giovani rappresentanti degli altri paesi partecipanti.

Il progetto, che avrà durata biennale e si articolerà in 8 eventi internazionali, ha visto a Sofia (Bulgaria), giovedì 9 marzo, la riunione di avvio, alla quale il Comune di Russi ha presenziato con una delegazione, guidata dall’Assessore alle politiche giovanili Mirco Frega.

Il prossimo incontro, che si terrà in Slovenia nel mese di giugno, prevede un focus sul ruolo dei giovani in Europa. Per questo, partirà a breve una chiamata pubblica rivolta ai ragazzi e le ragazze di maggiore età che intendono rendersi parte attiva del percorso, partecipando agli eventi transnazionali e diventando decision-maker consapevoli delle opportunità che la Commissione Europea può offrire loro.

I giovani che saranno individuati, supportati dalle autorità locali, analizzeranno l’attuale situazione dell’UE e discuteranno del loro ruolo di cittadini europei. Ogni partner lavorerà nel proprio territorio per creare un gruppo di lavoro di giovani volontari che prima e dopo ogni incontro si incontrerà per condividere idee e opinioni e prepararsi al meeting successivo.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Russi: https://www.comune.russi.ra.it/