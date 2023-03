L’incidente mortale attorno alle 15.30 di giovedì pomeriggio

Tragico incidente mortale a Piangipane attorno alle 15.30 di giovedì pomeriggio, quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un pedone è stato travolto da un suv Mitsubishi. Secondo le prime ipotesi l’uomo, un 57enne del posto, sarebbe stato impegnato in dei lavori di potatura di alcuni alberi.

L’auto, che percorreva via Piangipane in direzione Russi, avrebbe travolto il pedone trascinandolo per diversi metri. Sul posto si sono quindi precipitati i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del suv è stato invece trasportato in Ospedale per essere sottoposto agli esami di rito. La via è stata chiusa per effettuare i rilievi, affidati alla Polizia Locale e alla Medicina del Lavoro.