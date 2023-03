Ne beneficeranno oltre 100 famiglie della Bassa Romagna

Nei prossimi giorni in tutti i Comuni della Bassa Romagna inizieranno a essere erogati i contributi per il sostegno all’affitto.



A beneficiarne saranno oltre 100 famiglie (rimaste escluse dalle precedenti graduatorie) che riceveranno un contributo pari a tre mensilità del loro canone di affitto (il contributo medio è di 1.200 euro) per aiutarli in questi momenti di difficoltà. Con questa ultima tranche diventano 780 le famiglie aiutate negli ultimi due anni, per un totale complessivo di quasi un milione di euro erogati, grazie ai fondi provenienti dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna, integrati da fondi messi a disposizione dall’Unione della Bassa Romagna.

Nel mese di aprile arriverà poi a conclusione il lavoro di istruttoria, da parte di Acer Ravenna, delle domande dell’ultimo bando affitto 2022. Si stima di poter erogare questo sostegno all’affitto a ulteriori 380 nuclei familiari della Bassa Romagna.

«Si tratta di un impegno straordinario che stiamo mettendo in campo da diversi anni in stretta sinergia con tutti i livelli istituzionali – sottolinea Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e referente Politiche socio-sanitarie per l’Unione -. L’emergenza abitativa sta crescendo in modo esponenziale e per questo, in accordo con le organizzazioni sindacali, negli ultimi anni abbiamo dedicato risorse aggiuntive a queste politiche di sostegno, integrando quelle provenienti dal Governo e dalla Regione. Spiace constatare che nell’ultima legge finanziaria siano state azzerate le risorse del fondo sociale per l’affitto e per la morosità incolpevole. Una scelta incomprensibile in un momento in cui molte famiglie devono fronteggiare, oltre agli aumenti dei costi di locazione, rincari energetici e spirale inflattiva. Speriamo che il Governo ritorni al più presto su questa scelta, che porterà inevitabilmente a un aumento degli sfratti e di conseguenza delle situazioni di povertà a cui difficilmente i soli enti locali potranno far fronte».