Incidente questa mattina a Ravenna: un’auto stava percorrendo via Trieste quando, giunta all’altezza del civico 173, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna, si è ribaltata. Pare che nel sinistro non siano coinvolti altri veicoli.

La donna che si trovava alla guida è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarla in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria delle Croci con codice di media gravità, dalle prime informazioni pare che a bordo dell’auto ci fosse anche un cagnolino.