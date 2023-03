Il sindaco Medri: “A partire da quest’anno vedremo passo dopo passo la città cambiare”

Il 22 marzo in Teatro comunale è stato presentato pubblicamente il piano degli investimenti destinati al Comune di Cervia relativi ai fondi PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), PNC (Piano Nazionale Complementare) e Piani regionali.

Sono intervenuti l’Assessore della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, il Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e il Sindaco di Cervia Massimo Medri che hanno illustrato nel dettaglio il piano.

Saranno 21,3 milioni i fondi a disposizione del Comune di Cervia per le progettazioni avviate con il PNRR per un valore complessivo degli investimenti di circa 22,4 milioni.

Partendo dalle risorse per i progetti del Parco del Delta del Po, ottenute con un accordo tra Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna e Parco del Delta del Po, per cui la città di Cervia ha ottenuto più di 5 milioni per la realizzazione della pista ciclabile ad anello delle saline, per la realizzazione del museo delle acque con la ristrutturazione e riqualificazione della vecchia idrovora e la realizzazione della torretta di avvistamento per gli amanti del birdwatching.

Oltre a questo verrà riqualificato anche l’attuale Centro visite, sempre con risorse legate a questo finanziamento PNRR. Inseriti in questo pacchetto anche i contributi per la riqualificazione del Bosco del Duca d’Altemps, polmone verde del forese, per un valore complessivo di 150 mila euro e il Parco Naturale di Cervia con la realizzazione di un’aula didattica e il restyling del punto ristoro per un valore complessivo di 500 mila euro.

Altri 5 milioni sono stati ottenuti dall’amministrazione comunale con il progetto di riqualificazione del Waterfront di Pinarella-Tagliata, che sarà un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana.

Numerosi saranno gli interventi nelle scuole di adeguamento energetico e sismico per un ammontare di 650 mila euro per l’efficientamento energetico e più di 1 milione per l’adeguamento sismico, a cui si aggiungeranno altre risorse per un totale di 1,7 milioni di interventi.

Mentre dal Piano provinciale per la richiesta dei finanziamenti PNRR al MInistero saranno almeno 3 milioni i fondi che giungeranno per l’ampliamento della palestra dell’Istituto Alberghiero di Cervia, intervento significativo al fine di ottenere l’omologazione del CONI.

A questo si aggiungono altri 5 milioni per il rifacimento della banchina lato nord del Porto a Milano Marittima, opera fondamentale per difendere la città dalla ingressione marina.

Inoltre vi saranno interventi di digitalizzazione volti a ottenere una migliore comunicazione e semplificazione verso il cittadino e a diminuire il digital divide all’interno della nostra città. A questi progetti che vanno dal restyling del sito, allo Spid CIE, all’APP IO, si integrerà poi il progetto regionale legato alla Fibra Ottica, che sta portando il Wi-Fi e la connessione ad alta velocità in tutto il territorio, per una pubblica amministrazione che guarda sempre più al futuro.

Dichiarazione dell’Assessore della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini.

“La forza di una comunità è anche quella di saper cogliere le opportunità di cambiamento non appena si presentano e Cervia, grazie al lavoro di squadra delle istituzioni, si prepara a tagliare traguardi importanti che guardano al futuro in modo costruttivo e positivo. La messa a terra dei fondi del Pnrr illustrata oggi mette al centro l’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico, la scuola e i saperi. Temi fondamentali per un nuovo dialogo e un nuovo patto tra istituzioni e cittadini. È importante investire per rendere i luoghi che abitiamo sempre più vivibili e sicuri e in questo senso vanno letti tutti gli interventi programmati. Sono convinto che i benefici ottenuti, migliorando la qualità di vita e i servizi per i cittadini, avranno un impatto visibile e duraturo non solo per Cervia ma per tutto il territorio, oltre a un volano turistico ed economico di rilievo.”

Dichiarazione del Presidente della Provincia di Ravenna e Presidente dell’Unione delle Province Italiane Michele de Pascale.

“Il territorio provinciale ravennate si appresta a cambiare volto grazie ad una serie di importanti interventi. Progettualità che sono il frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti i Comuni, la Provincia e altri soggetti. Anche a Cervia i progetti saranno declinati in diversi ambiti: ai già citati interventi riguardanti l’ambiente e il territorio si affiancheranno, per esempio, il rafforzamento dei servizi socio-sanitari del nostro Distretto (comprendente i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi) ed interventi di edilizia scolastica finalizzati a scuole sempre più innovative ed efficienti ad opera della Provincia di Ravenna, come nel caso dell’Istituto superiore “Tonino Guerra”, da sempre un’eccellenza nella formazione professionale alberghiera, nel quale da alcuni anni la Provincia di Ravenna ha innestato anche un indirizzo liceale linguistico. Si tratta di progetti che rappresentano un’opportunità unica per ridisegnare il futuro delle nostre comunità. Ci troviamo, purtroppo, in una situazione in cui i prezzi delle materie prime sono in aumento, con la probabile necessità di dover riesaminare i preventivi delle spese per i progetti messi in campo. Il nostro impegno sarà massimo per concretizzare tutte le opere e non perdere questa occasione così importante per il nostro territorio e per il Paese.”

Dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri.

“La città sta cambiando, in questi anni lo sforzo dell’amministrazione per portare avanti le progettazioni e il reperimento delle risorse è stato straordinario, ora gli investimenti sono già stati programmati e a partire da quest’anno vedremo passo dopo passo la città cambiare. Questi sono tutti investimenti che daranno maggiore propulsione alla città e porteranno a compimento opere in cantiere da anni. Interventi che non riguardano solo la migliore fruibilità e la rigenerazione urbana, ma anche la sicurezza dei nostri bambini, e miglioreranno i rapporto con il cittadino grazie ad importanti interventi di digitalizzazione, che renderà l’utente ancora più in contatto con l’amministrazione. Credo siano chiare le linee e i temi sui quali questa amministrazione vuole puntare: valorizzazione del verde, riqualificazione del territorio, sicurezza sociale e urbana.”