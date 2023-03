Il cordoglio di Gianfranco Spadoni (LpR)

“All’età di 96 anni e lucidissimo sino alla fine, è serenamente deceduto Francesco Giorgio Guiduzzi di Russi attualmente residente a Bagnacavallo” esordisce Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna). “Cavaliere del Lavoro e Grande Ufficiale – continua Spadoni -, nella vita ha svolto la professione di responsabile dell’Ufficio di collocamento di Russi come dipendente del ministero del Lavoro. Persona molto nota per la sua professione ma anche per il suo impegno sindacale e politico sempre disponibile a favore delle persone che a vario titolo si presentavano da lui. Persona affabile e non privo di doti ironiche, privilegiava sempre i rapporti con le persone non sottraendosi mai a fornire loro aiuto e a seguirle nelle loro necessità. Appartenente alla Democrazia cristiana con impegni provinciali e locali, nella sua qualità di responsabile della Balena bianca di Russi è stato un protagonista molto dinamico, soprattutto negli anni in cui il partito rappresentava la maggioranza relativa nel governo centrale. Numerosi i contatti con parlamentari con i quali manteneva relazioni sempre molto proficue. Tra le varie iniziative riuscì, ad esempio, a portare il senatore Amintore Fanfani ad inaugurare la prestigiosa sede democristiana di Chiesuola di Russi accompagnandolo di persona nelle varie tappe della sua visita. Vogliamo ricordare così l’amico Guiduzzi porgendo alla moglie Emilia, ai figli Andrea e Monica il sentimento di profondo cordoglio” conclude Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna).