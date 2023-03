L’incidente poco prima delle 16 a Castel Bolognese

Grave sinistro stradale nel pomeriggio di giovedì. Una Fiat Cinquecento condotta da un uomo che stava percorrendo la via Emilia da Castel Bolognese verso Faenza, all’altezza della discoteca Le Cupole, è stata tamponata da una persona alla guida di uno scooter. Lo schianto è stato così forte che ha mandato in frantumi il lunotto dell’utilitaria. Sin da subito le condizioni della persona in scooter sono sembrate molto gravi tanto che il personale del 118 intervenuto sul posto ha chiesto l’intervento dell’elimedica che lo ha trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.