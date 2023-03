“Riforma Cartabia: le nuove frontiere della CTU”

Giovedì 6 aprile 2023, dalle 9.00 alle 19.00, si terrà il primo Convegno Nazionale di Psicologia in Tribunale con le sezioni Ondif di Roma e Matera dal titolo: “Riforma Cartabia: le nuove frontiere della CTU” al quale parteciperà anche la psicologa ravennate Francesca Siboni come moderatrice.

“La Psicologia Giuridico-Forense è entrata a far parte integrante delle categorie disciplinari cui i Tribunali italiani possono attingere per la creazione dei propri Albi. Questa è soltanto una delle tante novità introdotte dalla Legge delega n. 206/2021, nota anche come Riforma Cartabia” si legge sul sito psicologiaintribunale.it.

“La legge si pone come obiettivi principali quelli di semplificare e velocizzare i contenziosi, ma anche di razionalizzare le procedure del processo civile, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Decreto Legislativo n. 149 del 18 ottobre 2022 introduce inoltre, dal 28 febbraio di quest’anno, importanti novità in tema di CTU in riferimento alle separazioni, divorzio e affidamento. Si renderà perciò necessario rivedere mentalità consolidate e strategie operative.

La vera sfida della Riforma è, infatti, da un lato, la specializzazione della magistratura del Tribunale unico della famiglia; dall’altro, la speculare e altrettanto necessaria specializzazione e formazione degli avvocati e dei consulenti che si occuperanno dei diritti delle persone, delle relazioni familiari e dei minori. Da sempre attenti a questi argomenti – si legge sul sito psicologiaintribunale.it -, in questo primo convegno in presenza e online di Psicologia in Tribunale in tandem con le sezioni di Roma e Matera dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, non potevamo perciò esimerci dal tentativo di approfondire con esperti del settore i temi che si spalancano all’orizzonte della CTU, dedicando inoltre un ultimo momento di confronto sui temi affrontati con esponenti del mondo politico e di Confprofessioni”.

Di seguito il programma: