Partirà da lunedì 27 marzo la posa di due condotte acqua, lunghe complessivamente quasi 1,2 km, in via S Barbara e via Romana

Da lunedì 27 marzo le squadre Hera effettueranno i lavori di potenziamento della rete acquedottistica lungo le vie Romana e Santa Barbara, nel tratto compreso fra via Garibaldi e via Pero.

Questo intervento acquedottistico si pone in continuità con quanto realizzato in precedenza lungo via Garibaldi e permetterà il potenziamento della portata nonché una maggiore efficienza e funzionalità della rete, con conseguente eliminazione delle perdite.

Il cantiere, che avrà una durata di tre mesi, comporterà la posa di rete di due condotte in pvc: la prima della lunghezza di 680 metri lungo la Via S Barbara e l’altra lunga 490 metri lungo la via Romana.

Hera, inoltre, si farà carico della realizzazione del collegamento, al sistema fognario, della cassa di espansione denominata “Santa Barbara” realizzata dal comune di Fusignano, dedicata alla laminazione dei picchi di piena provenienti dal bacino agricolo situato a monte dell’abitato. L’intercettazione del collettore fognario lungo la via omonima all’altezza del civico 75 permetterà di sgravare il tratto urbano dello stesso collettore dalle portate provenienti dalla zona monte.

Durante le lavorazioni la viabilità sarà gestita chiudendo di volta in volta porzioni di carreggiata e istituendo un senso unico alternato con semaforo.

Per le lavorazioni programmate, le utenze interessate saranno puntualmente avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.