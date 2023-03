Mercoledì 29 marzo alle 15 si terrà un commiato, poi il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione

Verrà allestita nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo la camera ardente per l’attore Ivano Marescotti, scomparso ieri all’età di 77 anni. Sarà aperta martedì 28 marzo dalle 14 alle 18 e mercoledì 29 dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Verranno raccolte offerte per lo Ior.

Il Comune di Bagnacavallo ricorda che la Sala Oriani è in via Cadorna 14, e che nei pressi è disponibile il parcheggio di Santa Chiara, sempre in via Cadorna.

Alle 16.30 di mercoledì il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.