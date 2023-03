Il gruppo è organizzato dal Comune di Lugo con i professionisti Ausl che rimarranno in contatto per future occasioni formative

Giovedì 30 marzo alle 9, dal parco del Tondo, parte il gruppo di cammino “Passo dopo passo”. Una nuova iniziativa per promuovere l’attività fisica come forma di prevenzione per mantenersi in salute. Il gruppo di cammino nasce in seguito all’incontro avvenuto qualche giorno fa in sala Baracca della Rocca: una presentazione molto partecipata dalla cittadinanza alla quale sono intervenuti l’assessora alla Sanità Maria Pia Galletti, la direttrice del distretto sanitario di Lugo Federica Boschi, il dott. Giuseppe Attisani della Medicina dello Sport Ausl della Romagna.

Dopo avere approfondito le motivazioni dell’importanza della attività fisica si è passati alla raccolta di iscrizioni e allo scambio di informazioni organizzative.

Il gruppo è organizzato dal Comune di Lugo con i professionisti Ausl che rimarranno in contatto per future occasioni formative, e con Gloria Mazzanti, volontaria Auser che coordinerà il gruppo di cammino nel ruolo di “walking leader”.

La partecipazione è libera e gratuita ed è chiesta alle persone consapevolezza sulle proprie condizioni fisiche.