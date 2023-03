Le due case museo lughesi ricevono il marchio dalla Regione Emilia-Romagna

Anche il Museo Baracca e Casa Rossini partecipano alle due giornate dedicate ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito degli “Illustri” promossa in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Case della Memoria i prossimi sabato 1 e domenica 2 aprile.

Una mappa d’Italia di grande suggestione: piccole case o ville storiche, abitazioni o veri e propri musei, residenze stabili o “rifugi” estivi che comprende anche le due case museo lughesi che hanno recentemente ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna il marchio “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” che sarà consegnato al Comune nella mattinata di venerdì 31 marzo durante un evento pubblico a Bologna.

Quest’anno il lavoro del servizio istituzioni culturali del Comune si è concentrato in particolare sull’illustre Gioachino Rossini con un evento speciale per domenica 2 aprile. Dalle 10 sarà possibile partecipare a un trekking urbano lungo i percorsi rossiniani a partire dalla Rocca Estense che all’interno ha il “salotto rossiniano” e fino a Casa Rossini. Ritrovo in piazza dei Martiri.

L’occasione è data dal fatto che Casa Rossini, luogo magico e ricco di rimandi artistici e musicali, inaugurata nel 2020, è ora collegata al centro storico e ai luoghi di ispirazione rossiniana di Lugo da un nuovo percorso visivo. Grazie ai fondi della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Lugo ha realizzato una nuova cartellonistica turistica che indica da diversi punti di ingresso alla città come raggiungere la casa museo.

A piedi, dal centro storico, il visitatore sarà accompagnato da immagini e ritratti rielaborati del compositore, esposti negli spazi sfitti, offerti temporaneamente dai proprietari per rendere più accogliente la città e creare un filo rosso tra la casa che fu dei nonni di Rossini e altri luoghi della sua vita (la Chiesa del Carmine, la casa in cui visse in via Rocca, 14) e oggi a lui dedicati, come il Teatro Comunale. I pannelli decorativi sono visibili in via Manfredi 36, corso Mazzini 161 e in piazza Cavour 15. A corollario delle indicazioni stradali, è stata realizzata una mappa cartacea e online, disegnata dall’artista Claudio Ballestracci, presto visibile sul sito del Comune.

La grafica è stata realizzata da Hibou soc.coop.

Per quanto riguarda le visite al Museo Francesco Baracca: ingresso e visite guidate gratuiti nei pomeriggi dell’1 (visita condotta da Mauro Antonellini) e del 2 aprile (visita condotta da Massimiliano Fabbri) dalle ore 16 alle 18. Per info e prenotazioni: mail museobaracca@comune.lugo.ra.it / tel. 054538105

A Casa Rossini: ingresso e visite guidate gratuiti nelle mattinate dell’1 (visita condotta da Giuditta Lughi) e del 2 aprile (trekking urbano condotto da Giorgio Martini) dalle ore 10 alle 12. Per info e prenotazioni: mail casarossini@comune.lugo.ra.it / tel. 054538105

Inoltre, nel pomeriggio di domenica 2 aprile, Giulia Garuffi, ricercatrice del Museo Baracca, e lo storico Paolo Varriale presenteranno il Carteggio del pilota lughese al Museo della Cavalleria di Pinerolo, situato nel palazzo dell’ex Scuola di Applicazione di Cavalleria frequentata da Baracca tra il 1909 e il 1910.

La presentazione rientra nel rapporto di collaborazione recentemente instaurato tra i due istituti museali con l’obiettivo di favorire lo scambio reciproco di iniziative e di cooperazione, anche in vista di mostre ed esposizioni future.

“In questi anni abbiamo molto lavorato sui due nostri illustri concittadini perché siano, sempre più, parte dell’identità della nostra città e allo stesso tempo un vettore di attrazione verso Lugo – spiega l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati – . Per questo il marchio ricevuto ci fa particolarmente piacere e corona il nostro impegno. In questo fine settimana con tanti bei appuntamenti desideriamo condividere con i visitatori la nostra soddisfazione”.