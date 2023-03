Oggi, mercoledì 29 marzo alle 15 si terrà un commiato, poi il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione

E’ stata allestita nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo la camera ardente per l’attore Ivano Marescotti, scomparso ieri all’età di 77 anni. Aperta martedì 28 marzo dalle 14 alle 18 e oggi, mercoledì 29 dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Verranno raccolte offerte per lo Ior.

Il Comune di Bagnacavallo ricorda che la Sala Oriani è in via Cadorna 14, e che nei pressi è disponibile il parcheggio di Santa Chiara, sempre in via Cadorna.

Alle 16.30 di oggi il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.