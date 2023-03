Appuntamento sabato 1 aprile alle 15 per un pomeriggio dedicato al decoro urbano

Cotignola si mobilita nuovamente per il decoro urbano e lancia un messaggio di educazione civica. Sabato 1 aprile alle 15 torna infatti «Puliamo la città», un’azione volontaria coordinata di pulizia degli spazi pubblici, nonché momento di sensibilizzazione al rispetto dei beni comuni e dell’ambiente.

Tutti sono chiamati a dare il proprio contributo, non sono necessarie abilità o competenze particolari. È sufficiente recarsi direttamente presso uno dei sei punti di ritrovo: in via Cenacchio (parcheggio stadio), al parco Zini (scuola primaria), al parco Bacchettoni (via Roma angolo via Cairoli), al parco Rita Atria di via Zanzi, in via Zanzi (angolo via Madonna di Genova) e infine in piazzale della Pace (davanti alla Chiesa del Suffragio). Qui saranno distribuiti a tutti sacchetti, pinze e guanti monouso.

Alle 17 circa in piazza Vittorio Emanuele II è previsto un momento di saluto con la consegna ai partecipanti di un piccolo omaggio, offerto dal gruppo Cora e con la premiazione della «trash challenge» della giornata, che sarà svelata solo alla partenza. Al termine, rinfresco con succhi di frutta offerti da Conserve Italia di Barbiano.

Partecipano la consulta dei ragazzi, la Società ciclistica cotignolese, i Podisti Cotignola, il gruppo Cotignola cammina.

Per informazioni contattare all’Urp al numero 0545 908871 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il giorno dell’evento sarà attivo il numero 339 8310504.