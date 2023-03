Gratuiti, sono promossi dal Centro le famiglie nell’ambito del progetto «Con i genitori»

È in partenza un nuovo ciclo di incontri a tema dedicati al sostegno genitoriale, inseriti all’interno del progetto «Con i genitori» e promossi dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della bassa Romagna.

Il primo incontro è previsto per martedì 4 aprile alle 20 al nido d’infanzia Cavina di Alfonsine (via Spello 32). Il titolo dell’incontro è «La comunicazione aumentativa e alternativa come ponte tra scuola e famiglia», a cura di Chiara Milazzo, coordinatrice pedagogica della cooperativa Il Cerchio e la psicologa Ilaria Franchi.

Si continua giovedì 13 aprile alle 17 alla scuola dell’infanzia Pueris Sacrum di Massa Lombarda (via Sant’Antonio 4).Il tema sarà quello dei malanni di stagione, e se ne discuterà insieme a Erika Silighini, coordinatrice pedagogica della cooperativa Zerocento e Marina Poli e Lucia Vignutelli, pediatre di libera scelta dell’Ausl Romagna.

Lunedì 17 aprile alle 17 appuntamento al Centro per le famiglie (in viale Europa 128 a Lugo) per parlare di stereotipi di genere nella letteratura per l’infanzia con un incontro a cura di Mara Petrini, coordinatrice pedagogica della Zerocento, e Sonia Casotti, bibliotecaria e referente del progetto Nati per leggere della biblioteca «FabrizioTrisi» di Lugo.

Ultimo appuntamento lunedì 8 maggio alle 17 sempre a Lugo nella sede del Centro per le famiglie, con «Le parole per dirlo: perdita e separazione attraverso gli albi illustrati».Interverranno Tiziana Ferroni e Darva Verità, mediatrici familiari del Centro per le famiglie; l’incontro è in collaborazione con la biblioteca Trisi di Lugo.

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti, ma è necessaria la prenotazione contattando il Centro per le famiglie allo 0545 38397, oppure 366 6156306, mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.

Gli appuntamenti sono curati dagli operatori del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con le cooperative sociali Zerocento e il Cerchio, la biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo e l’Ausl Romagna.