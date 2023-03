Denunciati anche due giovani: una ragazza che stava utilizzando un documento falso e un ragazzo in sella a una bici rubata

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto una persona, deferito due giovani.

I militari dell’aliquota radiomobile, nella giornata di domenica, hanno arrestato un cittadino di nazionalità ceca, ricercato nel territorio italiano dall’anno 2014 per scontare una pena definitiva di 1 anno per un furto commesso negli anni precedenti. Dopo le operazioni di fotosegnalamento la persona è stata tradotta presso la casa circondariale di Ravenna per scontare il residuo di pena.

Nella stessa giornata i Carabinieri della Stazione di Cervia, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a verificare il rispetto delle normative nei pressi delle discoteche della zona, hanno denunciato una giovane ragazza che ha tentato di entrare in uno dei locali da ballo con un documento falso. Il documento è stato sottoposto a sequestro mentre la ragazza è stata accompagnata negli uffici della Stazione Carabinieri per la compilazione degli atti di rito.

I carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna, invece, hanno denunciato un giovane colto alla guida di una bicicletta rubata nei giorni precedenti. Il velocipede è stato restituito al proprietario mentre il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per ricettazione.