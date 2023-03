La donna è rimasta sempre cosciente

intorno alle ore 12 di oggi in via Quarantola a Lugo, una donna di 77 anni che procedeva in bicicletta da Fusignano verso Lugo, è stata investita da un furgone che procedeva nella stessa direzione. A causa del forte impatto la donna è caduta rovinosamente a terra battendo la testa e riportando un trauma cranico. Immediati i soccorsi che sono giunti sul posto con ambulanza ed elicottero, che ha provveduto a trasportare l’anziana, rimasta sempre cosciente, al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale della Bassa Romagna.