Un tratto di strada sarà interdetto al traffico per tutta la giornata di lunedì 3 aprile

Lunedì 3 aprile il tratto di via Sottofiume compreso tra via Stroppata Vecchia e via Placci, a Fusignano, rimarrà chiuso al traffico per l’intera giornata.

La chiusura è necessaria per consentire lo svolgimento di lavori di ripristino degli argini del Senio.